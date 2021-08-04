وزارة الصحة: إصابات كورونا الحرجة 1396.. والنشطة 10393

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، وصول عدد الحالات النشطة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 10393 حالة.

وأضافت الوزارة، خلال الإحصائية اليومية بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 1396 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1043 صابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1211 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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