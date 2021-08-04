أميز جازان يتفقد مقر قيادة قطاع حرس الحدود بمحافظة فرسان

الرياض - محمد عبدالله - تفقد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم الأربعاء، مقر قيادة قطاع حرس الحدود بمحافظة فرسان، وذلك في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها لمختلف الجهات والقطاعات الحكومية بالمحافظة.

واستمع إلى إيجاز من قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء الركن سالم الشهري، وقائد قطاع فرسان الرائد سعيد الحارثي حول مهمات وواجبات حرس الحدود وما يقوم به منسوبيه من أعمال لخدمة الأهالي والمتنزهين، والتصدي لكل من يحاول الاعتداء على حدود الوطن، وما حققته قيادة القطاع من إنجازات في شتى المجالات التي تقع ضمن مهامها.

وشاهد أمير المنطقة نماذج من التجهيزات والعربات والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة لحرس الحدود بما يمكنهم من القيام بواجبهم في حماية الوطن.

وفي ختام الجولة افتتح الأمير محمد بن ناصر مسجد الشهداء بمقر القيادة وأداء والحضور صلاتي الظهر والعصر جمعًا و قصرًا.

حضر الزيارة وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان القرزوح، ومحافظ فرسان عبدالله الظافري.

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