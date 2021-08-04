الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المديرية العامة للجوازات، 3 مميزات لهوية مقيم الرقمية، المتاحة عبر تطبيق «أبشر».
وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «هوية مقيم الرقمية المتاحة عبر تطبيق أبشر أفراد، تسهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم أصل الهوية».
وجاءت المميزات التي أوضحتها الجوازات كالآتي:
- تسهل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حمل أصل الهوية.
- تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR code).
- يمكن تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.
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