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3 مميزات لهوية مقيم الرقمية المتاحة عبر تطبيق «أبشر»

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الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المديرية العامة للجوازات، 3 مميزات لهوية مقيم الرقمية، المتاحة عبر تطبيق «أبشر».

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «هوية مقيم الرقمية المتاحة عبر تطبيق أبشر أفراد، تسهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم أصل الهوية».

وجاءت المميزات التي أوضحتها الجوازات كالآتي:

-    تسهل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حمل أصل الهوية.

-    تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR code).

-    يمكن تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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