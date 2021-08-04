بالصور.. أمير جازان يدشن خدمة الإسعاف البحري بجزيرة فرسان

الرياض - محمد عبدالله - دشن أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، خدمة الإسعاف البحري بمحافظة جزر فرسان، اليوم الأربعاء.

واستمع أمير منطقة جازان لشرح مفصل من مساعد مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي النعمي، عن الإسعاف البحري الذي تم تجهيزه بـ13.600.000 ريال.

وتمت عملية التجهيز وفقاً لأحدث المعايير العالمية وأنظمة السلامة المتطورة، ويضم ثلاثة أسرة منها سرير عناية مركزة مع قابلية التوسع إلى خمسة أسرة، وجهاز الإنعاش القلبي الرئوي، ونقالة تمتاز بخاصية امتصاص الصدمات الناتجة عن الأمواج وتتأقلم مع الحركة وسط البحر، وجهاز شفط السوائل، وجميع الأدوية الطارئة الخاصة بالحالات الطارئة.

واطلع أمير منطقة جازان على خطة عمل الإسعاف البحري التي تمكن من نقل الحالات المرضية الطارئة من جزيرة فرسان وإلى ميناء جازان في مدة لا تتجاوز الـ45 دقيقة، وما يتوافر به من أنظمة ذكية تمكن مركز عمليات النقل الطبي بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة جازان من متابعة حركة الإسعاف في البحر وتحديد المواقع حتى وصوله إلى الميناء.

وأكد أمير منطقة جازان أهمية الخدمة التي تأتي امتدادا لسعي وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية للأهالي والمقيمين كافة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان القرزوح، ومحافظ فرسان عبدالله الظافري.

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