الجوازات: 1000 ريال غرامة انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للجوازات، أن انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد يلزم سداد غرامة قدرها ١٠٠٠ ريال.

جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «في حال انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد يلزم سداد غرامة قدرها ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء».

وأضاف حساب الجوازات: «بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل».

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