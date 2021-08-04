السعودية | “الصحة” تسجل 14 وفاة و1043 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء) تسجيل 1043 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 529995 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8284 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1211 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 511318 حالة، لافتة إلى أن هناك 10393 حالة نشطة حالياً، من بينها 1396 حالة حرجة.