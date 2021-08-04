شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تسجل 1043 إصابة جديدة بكورونا وتعلن تعافي 1211 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت الصحة على استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية مع ضرورة المبادرة بأخذ جرعتين من اللقاح للتصدي لمتحورات كورونا سريعة الانتشار .

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1043) حالة مؤكدة وتعافي (1211) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10393) حالة منها (1396) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (529995) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (511318) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8284) حالة -رحمهم الله جميعاً-.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).