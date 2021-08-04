الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

أسمنت الشمالية توزع 45 مليون ريال أرباحًا على المساهمين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت الشمالية اليوم الأربعاء 25 ذي الحجة 1442هـ الموافق 04 أغسطس 2021م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2021م.

تفاصيل أرباح أسمنت الشمالية

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية فقد بلغ إجمالي المبلغ الموزع45,000,000 ريال فيما بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 180,000,000 سهم وبذلك تصل حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال بنسبة 2.5 % من قيمة السهم الاسمية.

تاريخ الأحقية والتوزيع

وأوضحت الشركة أن تاريخ استحقاق أرباح شركة أسمنت الشمالية سيكون يوم الثلاثاء 2 محرم 1443هـ الموافق 10 أغسطس 2021م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

أما تاريخ التوزيع فسوف يكون يوم الثلاثاء 16 محرم 1443هـ الموافق 24 أغسطس 2021م وسيكون التوزيع بمشيئة الله تعالى عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وتهيب الشركة بالسادة المساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً بشكل مباشر.

وقالت إنه في حال وجود أي استفسار نأمل التكرم بالتواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف الشركة 0112011212 أو البريد الإلكتروني [email protected]

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