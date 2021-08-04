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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنه تم ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم وذلك لتوزيعها على المدارس الابتدائية استعداداً للعام الدراسي الجديد.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أنه وبمتابعة من مدير عام تعليم الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، تم تنفيذ خطة ترحيل المقررات الدراسية الابتدائية وعددها ثلاثة ملاين ونصف مليون مقرر مدرسي لمكاتب التعليم لتوزيعها على 1428 مدرسة ابتدائية، يدرس فيها قرابة نصف مليون طالب وطالبة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وبين "الغامدي" أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطة الاستعداد فيما يتعلق بالانتهاء من توزيع المقررات الدراسية لجميع مدارس التابعة للإدارة بوقت كاف قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 03:55 PM
استعداداً للعام الدراسي المقبل.. مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية"تعليم الرياض": ترحيل 3.5 مليون مقرر دراسي إلى 1428 مدرسة ابتدائية
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنه تم ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم وذلك لتوزيعها على المدارس الابتدائية استعداداً للعام الدراسي الجديد.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أنه وبمتابعة من مدير عام تعليم الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، تم تنفيذ خطة ترحيل المقررات الدراسية الابتدائية وعددها ثلاثة ملاين ونصف مليون مقرر مدرسي لمكاتب التعليم لتوزيعها على 1428 مدرسة ابتدائية، يدرس فيها قرابة نصف مليون طالب وطالبة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وبين "الغامدي" أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطة الاستعداد فيما يتعلق بالانتهاء من توزيع المقررات الدراسية لجميع مدارس التابعة للإدارة بوقت كاف قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل.
، "تعليم الرياض": ترحيل 3.5 مليون مقرر دراسي إلى 1428 مدرسة ابتدائية ،
المصدر : الخليج 365
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