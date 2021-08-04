شكرا لقرائتكم خبر عن باستخدام المحاكاة الافتراضية .. إنقاذ مريض تعرض لكسور في الفك والوجه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - فريق جراحي في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز يجري العملية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

تمكن فريق جراحة الوجه والفكين في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، من إنقاذ مريضاً تعرض لكسور مضاعفة في الفك السفلي وعظام الوجه أدت إلى سوء حالته باستخدام تقنية المحاكاة الافتراضية والطباعة ثلاثية الأبعاد. وكان المريض قد تعرض لحالة كسور مضاعفة في الفك السفلي وعظام الوجنه نتيجة إصابته بمثقاب كهربائي في الوجه.

وأوضح الفريق الطبي أنه بعد إجراء فحوصات سريرية وأشعة مقطعية واستخدام برامج المحاكاة الجراحية تم تحويل الأشعة المقطعية إلى موديل افتراضي وإصلاح الكسور افتراضيا بطريقة تناظر العظام السليمة، كما أشار إلى استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة مجسم لعظام الوجه في العملية لتحسين دقة ارجاع الكسور، وتمت العملية في فترة وجيزة خلال يومين من وقوع الحادث المريض من خلال شقوق من فروة الراس وداخل الفم للوصول الى الكسور و تثبيتها من خلال صفائح معدنية دقيقة .

وتمت العملية بخطوات الفريق الجراحي من دون استعانه بخبرات خارجية بقيادة د. محمد الشخص استشاري جراحة الوجه والفكين ،د. فهد العنزي استشاري مساعد ،د. نورة الحربي طبيب مقيم ، د. ندى الحسين طبيب مقيم.