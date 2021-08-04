شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 2.4 طنًا أغذية غير صالحة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة الأحساء ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات المرتبطة، خلال الأسبوعين الماضيين 10020 جولة رقابية، للتأكّد من التزام القائمين والعاملين بمنشآت الصحة العامة والأنشطة المهنية، بتطبيق الاشتراطات البلدية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجولات عن رصد 29 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومصادرة وإتلاف 2.4 طنًا من الأغذية غير صالحة للاستهلاك، مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين، استنادًا لأنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ورفعت وكالة الخدمات بالأمانة "الإدارة العامة للنظافة" خلال الأسبوع الماضي 5334 طنًا من النفايات المنزلية، وأزالت 4259 مترًا مكعبًا من المخلّفات الإنشائية، كما تم تطهير وتعقيم 1169 موقعًا و13890 آلية وحاويات نظافة باستخدام 9749 لترًا من المعقمات والمطهرات.