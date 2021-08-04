شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يطلع على إنجازات الخطوط الحديدية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على إنجازات الخطوط الحديدية في المنطقة والدعم اللوجستي الذي تقدمه للقطاعات الأخرى لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك والذي قدم لسموه عرضاً عن شبكة السكك الحديدية في المنطقة الشرقية وأعداد الركاب والبضائع التي تساهم في نقلها بشكل يومي كما تمت مناقشة المشاريع المستقبلية التي ستنفذها الشركة لتعزيز وجودها كداعم للاقتصاد من خلال نقل البضائع من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وكذلك بقية شبكات السكك الحديدية في المنطقة.

حضر اللقاء سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق .