شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 179 يوماً 1942 مسجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي أربعة مساجد في المنطقة الشرقية ومسجدين في منطقة الرياض ومسجد واحد في كل من منطقتي الباحة والجوف.