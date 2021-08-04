شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : الخطوط الحديدية لها أهمية بالغة في دعم الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالتطوير الذي تشهده المملكة في مجال النقل وتعدد الوسائل التي يمكن أن تساهم في ربط المدن ببعضها ومنها الخطوط الحديدية التي تقوم بدور هام من خلال نقل الأفراد وكذلك البضائع بشكل ترددي بين المنطقة الشرقية ومدينة الرياض وكذلك الخطوط التي أنشئت مؤخراً بين مدن المملكة.

وأضاف سموه " الخطوط الحديدية لها أهمية بالغة في دعم الاقتصاد كما أن لها تاريخ عريق في المنطقة الشرقية وساهمت في تطورها و توفير وظائف لأهلها، وتعتبر من أفضل الوسائل لنقل البضائع خصوصاً من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى مدينة الرياض وإن شاء الله مع التحول الذي تشهده المؤسسة، ومع تأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية سنرى نقلات نوعية في أعداد الرحلات وكمية البضائع التي سيتم نقلها".

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء سعادة الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك

والذي قدم لسموه شرحاً عن شبكة قطار الشرق والتي تمتد بطول (٧٣٣) كلم للركاب وشبكة قطار الشرق للشحن والتي تمتد بطول (٥٥٠) كلم.