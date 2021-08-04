شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : المدن الصناعية بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أن المدن الصناعية تعد رافداً من روافد الاقتصاد الوطني وبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي نتيجة ما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية أسست لتنافس أكبر المدن الصناعية وتضم صناعات متعددة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة " حفظها الله " ومستهدفات رؤية الوطن ٢٠٣٠ وتوفير بيئة صناعية وتقنية ممكنة للصناعات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء مدير عام القطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية علي بن سليمان الخشان يرافقه مدير المدينة الصناعية الثانية بالدمام الأستاذ محمد الحبشان.

وقدم الحبشان لسمو نائب أمير المنطقة تقريراً عن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والدور الذي تقوم به الهيئة لخدمة المنشآت الصناعية وتهيئة البيئة المناسبة لها للنجاح ودعم الناتج المحلي من خلال تطوير وإدارة المدن الصناعية ومناطق التقنية وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني من أجل اقتصاد مزدهر.

حضر اللقاء سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق.