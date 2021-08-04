شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يستعرض دعم المملكة المتواصل للبنك الإسلامي للتنمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر.

وهنأ في بداية الاستقبال الدكتور الجاسر بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً للبنك الإسلامي للتنمية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض الدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة المملكة للبنك منذ إنشائه.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.