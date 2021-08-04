شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنًا في خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير ، وقالت في بيان لها : أقدم نبيل حسين يحيى الفقيه – يمني الجنسية - على قتل علي بن صويع بن ظافر القحطاني ـ سعودي الجنسية ـ ، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته .

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ، والحكم عليه بالقتل قصاصاً ، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه , وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني ، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني نبيل حسين يحيى الفقيه - يمني الجنسية - اليوم بمدينة خميس مشيط بمنطقة عسير.