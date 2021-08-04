شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 منشآت وضبط 67 مخالفة للاحترازات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1514 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 4 منشآت مخالفة، وضبط 67 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

كما تلقت الأمانة 31 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"، وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، على تلك المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.