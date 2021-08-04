أمطار خفيفة في أملج وينبع وسحابة غزيرة شمال العيص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب طقس ينبع على تويتر عن هطول أمطار خفيفة في أملج بمنطقة تبوك وينبع في منطقة المدينة المنورة فيما تتعرض العيص إلى سحابة غزيرة ممطرة.

أمطار المدينة المنورة

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم – بمشيئة الله تعالى- على منطقة المدينة المنورة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والعيص والمهد ووادي الفرع ، مبيناً أن الحالة تبدأ التاسعة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة العلا، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ العاشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة , المدينة المنورة), ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض, وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

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