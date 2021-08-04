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أمير الشرقية: الخطوط الحديدية ساهمت في تطوير المنطقة وتوفير الوظائف

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

أمير الشرقية: الخطوط الحديدية ساهمت في تطوير المنطقة وتوفير الوظائف

اطلع ونائبه على إنجازات قطار الشرق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية بالتطوير الذي تشهده المملكة في مجال النقل وتعدد الوسائل التي يمكن أن تساهم في ربط المدن ببعضها ومنها الخطوط الحديدية التي تقوم بدور هام من خلال نقل الأفراد وكذلك البضائع بشكل ترددي بين المنطقة الشرقية ومدينة الرياض وكذلك الخطوط التي أنشئت مؤخراً بين مدن المملكة.

أمير الشرقية

 

أهمية الخطوط الحديدية

وأضاف سموه ” الخطوط الحديدية لها أهمية بالغة في دعم الاقتصاد كما أن لها تاريخ عريق في المنطقة الشرقية وساهمت في تطورها وتوفير وظائف لأهلها، وتعتبر من أفضل الوسائل لنقل البضائع خصوصاً من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى مدينة الرياض وإن شاء الله مع التحول الذي تشهده المؤسسة، ومع تأسيس الشركة للخطوط الحديدية سنرى نقلات نوعية في أعداد الرحلات وكمية البضائع التي سيتم نقلها”.

أمير الشرقية

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك والذي قدم لسموه شرحاً عن شبكة قطار الشرق والتي تمتد بطول (٧٣٣) كلم للركاب وشبكة قطار الشرق للشحن والتي تمتد بطول (٥٥٠) كلم.

لقاء نائب أمير الشرقية

من جهة أخرى اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية على إنجازات الخطوط الحديدية في المنطقة والدعم اللوجستي الذي تقدمه للقطاعات الأخرى لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم الاقتصاد الوطني.

أمير الشرقية: الخطوط الحديدية ساهمت في تطوير المنطقة وتوفير الوظائف - متابعات الخليج 365

 

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك والذي قدم لسموه عرضاً عن شبكة السكك الحديدية في المنطقة الشرقية وأعداد الركاب والبضائع التي تساهم في نقلها بشكل يومي كما تمت مناقشة المشاريع المستقبلية التي ستنفذها الشركة لتعزيز وجودها كداعم للاقتصاد من خلال نقل البضائع من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وكذلك بقية شبكات السكك الحديدية في المنطقة.

أمير الشرقية: الخطوط الحديدية ساهمت في تطوير المنطقة وتوفير الوظائف - متابعات الخليج 365 أمير الشرقية
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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