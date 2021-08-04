أمير الشرقية: الخطوط الحديدية ساهمت في تطوير المنطقة وتوفير الوظائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية بالتطوير الذي تشهده المملكة في مجال النقل وتعدد الوسائل التي يمكن أن تساهم في ربط المدن ببعضها ومنها الخطوط الحديدية التي تقوم بدور هام من خلال نقل الأفراد وكذلك البضائع بشكل ترددي بين المنطقة الشرقية ومدينة الرياض وكذلك الخطوط التي أنشئت مؤخراً بين مدن المملكة.

أهمية الخطوط الحديدية

وأضاف سموه ” الخطوط الحديدية لها أهمية بالغة في دعم الاقتصاد كما أن لها تاريخ عريق في المنطقة الشرقية وساهمت في تطورها وتوفير وظائف لأهلها، وتعتبر من أفضل الوسائل لنقل البضائع خصوصاً من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى مدينة الرياض وإن شاء الله مع التحول الذي تشهده المؤسسة، ومع تأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية سنرى نقلات نوعية في أعداد الرحلات وكمية البضائع التي سيتم نقلها”.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك والذي قدم لسموه شرحاً عن شبكة قطار الشرق والتي تمتد بطول (٧٣٣) كلم للركاب وشبكة قطار الشرق للشحن والتي تمتد بطول (٥٥٠) كلم.

لقاء نائب أمير الشرقية

من جهة أخرى اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية على إنجازات الخطوط الحديدية في المنطقة والدعم اللوجستي الذي تقدمه للقطاعات الأخرى لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك والذي قدم لسموه عرضاً عن شبكة السكك الحديدية في المنطقة الشرقية وأعداد الركاب والبضائع التي تساهم في نقلها بشكل يومي كما تمت مناقشة المشاريع المستقبلية التي ستنفذها الشركة لتعزيز وجودها كداعم للاقتصاد من خلال نقل البضائع من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وكذلك بقية شبكات السكك الحديدية في المنطقة.



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