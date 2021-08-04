تعليم حفر الباطن يجهز مركز لقاح كورونا لمنسوبيه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

تفقد مدير تعليم حفر الباطن محمد بن علي القحطاني بحضور مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر بن راشد الصافي المركز المعد لأخذ لقاح كورونا كوفيد 19 في ابتدائية عبدالرحمن الغافقي لمنسوبي التعليم من طلاب وطالبات وهيئة إدارية وتعليمية، يرافقه المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ماطر الظفيري وعدد من قيادات التعليم.

لقاح كورونا لمنسوبي تعليم حفر الباطن

وقال القحطاني إن مركز اللقاحات يأتي بناءً على مخرجات الاجتماع التنسيقي بين تعليم حفر الباطن ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ويهدف لتحقيق المستهدف المطلوب قبل بدء العام الدراسي من المحصنين من طلاب وطالبات.

وأضاف القحطاني: أن مبادرة توفير مركز اللقاح بالتعاون مع صحة حفر الباطن تأتي استكمالاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) ، والتي أطلقتها الوزارة وطبقتها إدارة التعليم منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ ولتوعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس (كورونا)، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم – بإذن الله – في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

أهمية حصول الطلاب على اللقاح

وأهاب القحطاني في نهاية الزيارة بجميع أولياء الأمور حث أبنائهم وبناته على أخذ اللقاح والمبادرة بتسجيلهم لحمايتهم بإذن الله من الإصابة بالمرض، سائلاً الله أن يحمى بلادنا من كل سوء وأن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية، وعلى بلادنا وولاة أمرنا نعمة الأمن والإيمان .

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