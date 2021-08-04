الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

سعر برنت يسجل تراجعًا في التعاملات الآجلة

متابعات الخليج 365 - واس

سجّل سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” انخفاضاً طفيفاً للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.01 دولار أمريكي، ما يعادل نسبة 0.01 %، ليتداول عند 72.40 دولاراً أمريكياً للبرميل.

نفط خام تكساس:

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.26 % أو ما يعادل 0.18 دولار، عند 70.38 دولاراً أمريكياً للبرميل.

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