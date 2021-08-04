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شكرا لقرائتكم سعر برنت يسجل تراجعًا في التعاملات الآجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04
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سعر برنت يسجل تراجعًا في التعاملات الآجلة
يتداول عند 72.40 دولار
متابعات الخليج 365 - واس
سجّل سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” انخفاضاً طفيفاً للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.01 دولار أمريكي، ما يعادل نسبة 0.01 %، ليتداول عند 72.40 دولاراً أمريكياً للبرميل.
نفط خام تكساس:
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.26 % أو ما يعادل 0.18 دولار، عند 70.38 دولاراً أمريكياً للبرميل.
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