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سعر برنت يسجل تراجعًا في التعاملات الآجلة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

سعر برنت يسجل تراجعًا في التعاملات الآجلة

يتداول عند 72.40 دولار

متابعات الخليج 365 - واس

سجّل سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” انخفاضاً طفيفاً للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.01 دولار أمريكي، ما يعادل نسبة 0.01 %، ليتداول عند 72.40 دولاراً أمريكياً للبرميل.

نفط خام تكساس: 

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.26 % أو ما يعادل 0.18 دولار، عند 70.38 دولاراً أمريكياً للبرميل.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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