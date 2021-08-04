السعودية | الصحة السعودية تدشن خدمة "الإسعاف البحري"

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية تدشن خدمة "الإسعاف البحري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت صحة جازان، خدمة الإسعاف البحري بمحافظة جزر فرسان – جنوب غرب السعودية- الذي تم تصنيعه بمبلغ 13.600.000 ريال، وفقاً لأحدث المعايير العالمية وأنظمة السلامة المتطورة.

وأوضح مساعد مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي النعمي، خلال تدشين أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم، أن خدمة الإسعاف البحري يضم ثلاثة أسرة منها سرير عناية مركزة مع قابلية التوسع إلى خمسة أسرة، وجهاز الإنعاش القلبي الرئوي، ونقالة تمتاز بخاصية امتصاص الصدمات الناتجة عن الأمواج وتتأقلم مع الحركة وسط البحر، وجهاز شفط السوائل، وجميع الأدوية الطارئة الخاصة بالحالات الطارئة.

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خلال تدشين أمير منطقة جازان للإسعاف البحري

خطة عمل الإسعاف البحري تمكن من نقل الحالات المرضية الطارئة من جزيرة فرسان وإلى ميناء جازان في مدة لا تتجاوز الـ 45 دقيقة، تتوافر فيها أنظمة ذكية تمكن مركز عمليات النقل الطبي بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة جازان من متابعة حركة الإسعاف في البحر، وتحديد المواقع حتى وصوله إلى الميناء.

ووافقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد أمير منطقة جازان، أهمية الخدمة التي تأتي امتدادا لسعي وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية للأهالي والمقيمين كافة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.