السعودية | ينبع.. لؤلؤة البحر الأحمر وأحد أجمل شواطئ "صيف السعودية"

شكرا لقرائتكم ينبع.. لؤلؤة البحر الأحمر وأحد أجمل شواطئ "صيف السعودية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حرصت الهيئة السعودية للسياحة عند إطلاق برنامج "صيف السعودية 2021"، تحت شعار "صيفنا على جوك"، على إدراج "ينبع" ضمن وجهاتها الرئيسية المستهدفة، لأسباب عديدة، منها: أنها وجهة سياحية متكاملة للعائلة، تمتاز بثرائها وتنوع خياراتها، وهي من إحدى محافظات منطقة المدينة المنورة، وتقع على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر، وتُعد ثاني أكبر مدينة على البحر الأحمر بعد جدة، وتنقسم إلى ثلاث مدن "ينبع البحر، وينبع النخل، وينبع الصناعية".

وفي كل صيف تشهد "ينبع" إقبالاً متزايداً من الزوار؛ لأنها مقصد سياحي مثالي للسياح من داخل وخارج السعودية؛ لقضاء عطلة شاطئية مميزة والاستمتاع برمال الشاطئ البيضاء والمياه النقية، بجانب مواقع الغطس المتعددة، بالإضافة إلى وجود العديد من المرافق والأنشطة الترفيهية المناسبة للعائلات والمواقع الأثرية التي تضمن لزوارها تجربة فريدة من نوعها.

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يبنع

مدونة "رحّال"

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، لقبت مدونة "رحّال" التابعة لمنصة السفر والسياحة العالمية wego، مدينة "ينبع" بـ"لؤلؤة البحر الأحمر"، وتوصي السياح ببدء زيارتهم لها من "مرسى الأحلام"، وهو من أجمل أماكن السياحة فيها؛ لموقعه المتميز على واجهة شرم ينبع البحر، ومما يزيد من بهجة الزيارة هنا أنه يتم تنظيم العديد من رحلات الغوص والتمتع برؤية الشعاب المرجانية الجميلة، لذلك تُصنَّف من ضمن الأماكن المفضلة للغواصين عالمياً، بالإضافة إلى ممارسة الكثير من الأنشطة المائية، ورحلات اكتشاف الجزر المجاورة للمرسى والقريبة من الشاطئ.

ولا تكتمل زيارة هذه المدينة الساحرة إلا عبر الاستمتاع بكورنيشها البحري، الذي يُعد أحد أشهر مناطق الجذب السياحي فيها، ويضم حوله مجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم التي تلبّي احتياجات جميع الأذواق، ويتميز أيضًا بوجود ملعب للأطفال وواجهة شاطئية خلاّبة.

اعماق البحر في ينبع

متنزه الواجهة البحرية

ومن الأماكن المفضلة عند السياح، "متنزه الواجهة البحرية" في ينبع الصناعية، إحدى أجمل واجهات ينبع البحرية وهو مقصد مثالي للعائلات؛ يضمن لهم الحصول على يوم ممتع، وما يميزه احتواؤه على حدائق تتميز بمناظر طبيعية ومناطق مخصصة للسباحة لجميع الأعمار، والعديد من المقاهي والمطاعم التي تقدم قائمة من أشهى المأكولات والمشروبات.

وإن كنت من محبي اكتشاف عبق الماضي والتراث ومعرفة تاريخ ينبع الأصيل، فستكتشف بنفسك مدى عراقة أشهر المباني التراثية في ينبع القديمة"، التي تروي لك تاريخ هذه المدينة، ومن أبرزها "بيت البابطين" و"بيت خطيب" و"بيت الجبرتي" و"سوق الليل" بالمنطقة التاريخية، وهي من أهم مراكز الجذب السياحية وأكثرها حيوية، كونها تضم في آنٍ واحد مراكز التسوق والمطاعم والمعالم التاريخية والسياحية، وأبرزها المنزل القديم الذي أقام فيه الرحالة البريطاني الشهير "لورنس العرب" أثناء تواجده في ينبع.

500 تجربة سياحية

يذكر أن برنامج "صيفنا على جوك" انطلق في 11 وجهة سياحية، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويوفر أكثر من 500 تجربة وباقة ونشاط سياحي، يُقدمها أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص، ويمكن للزوار الحصول على تفاصيل الباقات والفعاليات عبر منصة وتطبيق "روح السعودية" (visitsaudi.com)، الذي يتيح لهم اختيار الوجهة المستهدفة مع مقارنة الأسعار بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إجراء حجوزاتهم مباشرة من خلال مزودي الخدمات، وإجراء المدفوعات، ولمعرفة المزيد عن برنامج "صيف السعودية 2021" القيام بزيارة منصات "روح السعودية" الاجتماعية، أو الاتصال بمركز العناية بالسياح (930).