، "العنزي" يحصل على دبلوم الإعلام والعلاقات العامة من جامعة الملك سعود ،

محمد بن مسعود - الدمام - منحت جمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود، المحرر عبدالله بن يتيم العنزي، شهادة الدبلوم في الإعلام والعلاقات العامة بتقدير امتياز، لعام دراسي كامل، بواقع حضور 100 ساعة تدريبية.

وتتقدم إدارة "الخليج 365" بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للزميل "العنزي"، كما تسأل الله له مزيدًا من التوفيق والسداد والنجاح.