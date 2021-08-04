محمد بن مسعود - الدمام - ضمن خطة الموارد البشرية في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل أعلنت وزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء في تطبيق قرار توطين "قصرالعمل في المجمعات التجارية المختلفة على السعوديين"، ابتداءً من اليوم الأربعاء، وهي فترة السماح المحددة للقرار. ويسري هذا القرار على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة. باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات، حيث يأتي هذا القرار تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقدم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عدة برامج للتدريب والدعم للمهن المستهدفة بالقرار.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 02:41 PM ضمن خطة الموارد البشرية في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ابتداءً من اليوم.. بدء تطبيق قرار قصر العمل في المجمعات التجارية على السعوديين ابتداءً من اليوم.. بدء تطبيق قرار قصر العمل في المجمعات التجارية على السعوديين أعلنت وزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء في تطبيق قرار توطين "قصرالعمل في المجمعات التجارية المختلفة على السعوديين"، ابتداءً من اليوم الأربعاء، وهي فترة السماح المحددة للقرار. ويسري هذا القرار على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة. باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات، حيث يأتي هذا القرار تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقدم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عدة برامج للتدريب والدعم للمهن المستهدفة بالقرار. الكلمات المفتاحية

، ابتداءً من اليوم.. بدء تطبيق قرار قصر العمل في المجمعات التجارية على السعوديين ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه