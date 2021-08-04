محمد بن مسعود - الدمام - أحرز المصري محمد إبراهيم "كيشو" برونزية المصارعة اليونانية الرومانية الأربعاء في أولمبياد طوكيو، بفوزه على الروسي تحت علم محايد أرتيم سوركوف بأفضلية النقاط 3-1 (1-1). واستهل "كيشو" مشواره الثلاثاء في ثمن نهائي وزن 67 كلغ بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو 7-6، ثم تخطى الأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي بالنقاط (7-7). وفي نصف النهائي، كان قريباً من التأهل إلى مباراة اللقب وضمان فضية على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز ناسيبوف، لكن الأخير قلب تأخره محققاً الفوز 7-6. 04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 02:18 PM المصري "كيشو" يحرز برونزية وزن 67 كلغ في المصارعة المصري "كيشو" يحرز برونزية وزن 67 كلغ في المصارعة أحرز المصري محمد إبراهيم "كيشو" برونزية المصارعة اليونانية الرومانية الأربعاء في أولمبياد طوكيو، بفوزه على الروسي تحت علم محايد أرتيم سوركوف بأفضلية النقاط 3-1 (1-1). واستهل "كيشو" مشواره الثلاثاء في ثمن نهائي وزن 67 كلغ بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو 7-6، ثم تخطى الأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي بالنقاط (7-7). وفي نصف النهائي، كان قريباً من التأهل إلى مباراة اللقب وضمان فضية على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز ناسيبوف، لكن الأخير قلب تأخره محققاً الفوز 7-6. الكلمات المفتاحية ، المصري "كيشو" يحرز برونزية وزن 67 كلغ في المصارعة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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