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طالب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم (الأربعاء) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالرد على إيران في أعقاب الهجوم على ناقلة إسرائيلية قبالة ساحل عمان الأسبوع الماضي، أسفر عن سقوط قتيلين.
وقال "راب" على "تويتر": "يجب على المجلس الردّ على تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار، وعدم احترامها القانون الدولي"، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار الوزير البريطاني إلى خطاب أُرسل إلى مجلس الأمن أمس، وحمل توقيع بريطانيا ودول أخرى.
ونفت طهران أي ضلوع في الهجوم الذي وقع يوم الخميس الماضي على الناقلة ميرسر ستريت، التي ترفع علم ليبيريا، والمملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية.
وقُتِل اثنان من أفراد الطاقم، وهما بريطاني وروماني؛ نتيجة الهجوم.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 02:33 PM
"راب" أشار إلى عدم احترام طهران للقانون الدوليبريطانيا تطالب مجلس الأمن بالردّ على تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار
طالب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم (الأربعاء) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالرد على إيران في أعقاب الهجوم على ناقلة إسرائيلية قبالة ساحل عمان الأسبوع الماضي، أسفر عن سقوط قتيلين.
وقال "راب" على "تويتر": "يجب على المجلس الردّ على تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار، وعدم احترامها القانون الدولي"، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار الوزير البريطاني إلى خطاب أُرسل إلى مجلس الأمن أمس، وحمل توقيع بريطانيا ودول أخرى.
ونفت طهران أي ضلوع في الهجوم الذي وقع يوم الخميس الماضي على الناقلة ميرسر ستريت، التي ترفع علم ليبيريا، والمملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية.
وقُتِل اثنان من أفراد الطاقم، وهما بريطاني وروماني؛ نتيجة الهجوم.
، بريطانيا تطالب مجلس الأمن بالردّ على تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار ،
المصدر : الخليج 365
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