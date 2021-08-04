شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل صوتي يكشف آخر تطورات حالة المعتقل الشاب خالد الدوسري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تسجيل صوتي لاتصال تليفوني بين محامي المعتقل خالد الدوسري مع إدارة السجن بأمريكا، عن الوضع الصحي والذهني للشاب المعتقل بعد انقطاع الاتصال به وتوقف الزيارات معه بسبب تفشي فيروس كورونا

وأكدت إدارة السجن، أن الحالة الصحية للمعتقل خالد الدوسري جيدة، وأنه متماسك ذهنيا وليس لديه أي مشاكل مع السجناء الآخرين، كما ظهرت موافقة إدارة السجن على إضافة رقم محامي الدوسري للقائمة لديهم للتواصل بينه والشاب المعتقل.

وأوضحت إدارة السجن على عدم إصابة المعتقل خالد الدوسري بكورونا منذ بداية الجائحة، وأن فحصه يتم بشكل مستمر، فيما سيكون هناك اتصال دوري مع إدارة السجن لمتابعة الحالة الصحية لخالد للاطمئنان عليه.

ومن الجدير بالذكر، أن الدوسري، وهو مبتعث للدراسة في الولايات المتحدة منذ عام 2008، اعتُقل قبل 10 سنوات، بتهمة حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.