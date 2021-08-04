شكرا لمتابعة خبر عن شاب يحاول السباحة من ماليزيا إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كوالالمبور (صدى):

حاول شاب السباحة من ماليزيا إلى المملكة، وحيث انقذه الشرطة الماليزية وتمّ نقله إلى مستشفى الأمراض النفسية للتأكد من سلامة صحته النفسية والعقلية.

وذكرت الشرطة أن الشاب تمّ احتجازه قبل نقله إلى المستشفى، حيث قال إنه كان ينوي السباحة إلى مكة المكرّمة.

وأضافت الشرطة إنه تمّ كذلك إجراء فحص للمخدرات على الشاب، واتضح أنه سليم، مشيرة إلى أنه سبق لذات الشاب في 12 يوليو الماضي القفز إلى البحر محاولاً لقاء أحد اصدقائه في منطقة أخرى بماليزيا قبل أن تقوم الجهات بإنقاذه من الغرق.