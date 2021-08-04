وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي أربعة مساجد في المنطقة الشرقية ومسجدين في منطقة الرياض ومسجد واحد في كل من منطقتي الباحة والجوف.

شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

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