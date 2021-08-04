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بالفيديو.. مواطن يتحدى إعاقته البصرية ويحصل على الدكتوراه في علم النفس

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدى مواطن إعاقته البصرية وصعد إلى القمة وتربع حيث حصل على الدكتوراة في علم النفس من جامعة " عين شمس" في مصر.

وقال المواطن لقناة " الإخبارية " إنه تم تكريمه داخل الملحقية في مصر، حيث خدمت رسالة الدكتوراه المكفوفين، مشيرا إلى أهمية هذه الفئة، حيث كانت رسالته بعنوان جودة الحياة وعلاقتها بالمهارات الحياتية لدى المكفوفين.

وأضاف : اتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير ، حفظهما الله.

كما حرص على تقديم الدعم النفسي والمادي للمكفوفين داخل المملكة، حيث تم تكريمه من عدة جهات داخل وخارج المملكة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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