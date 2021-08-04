شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يتحدى إعاقته البصرية ويحصل على الدكتوراه في علم النفس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدى مواطن إعاقته البصرية وصعد إلى القمة وتربع حيث حصل على الدكتوراة في علم النفس من جامعة " عين شمس" في مصر.

وقال المواطن لقناة " الإخبارية " إنه تم تكريمه داخل الملحقية السعودية في مصر، حيث خدمت رسالة الدكتوراه المكفوفين، مشيرا إلى أهمية هذه الفئة، حيث كانت رسالته بعنوان جودة الحياة وعلاقتها بالمهارات الحياتية لدى المكفوفين.

وأضاف : اتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

كما حرص على تقديم الدعم النفسي والمادي للمكفوفين داخل المملكة، حيث تم تكريمه من عدة جهات داخل وخارج المملكة.