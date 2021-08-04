شكرا لمتابعة خبر عن الشرطة الهولندية تفتش حقيبة مشبوهة أمام سفارة المملكة في لاهاي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أمستردام (صدى):

أقدمت الشرطة الهولندية، على تفتيش حقيبة مشبوهة أمام سفارة المملكة في لاهاي، اليوم الأربعاء، مؤكدة أنها لم تعثر على متفجّرات.

ومن جانبه، أوضح متحدث الشرطة الهولندية، إن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عند الساعة 9:15 مساءً (توقيت هولندا)، عن وجود حقيبة مشبوهة أمام السفارة السعودية، لافتًا إلى أنه توجّه فريق متخصّص في الذخائر المتفجّرة.

وأشار إلى أنه تمّ إغلاق المنطقة وقام الفريق الأمني بالإجراءات اللازمة، واتضح أن الحقيبة لا تحتوي على أيّ متفجّرات أو مواد مشبوهة، فيما كانت سفارة المملكة في لاهاي قد تعرضت العام الماضي لإطلاق نارٍ من قِبل رجل أربعيني، وتمّ اعتقاله في وقتٍ لاحق من ذات اليوم.