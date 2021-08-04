شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الحج والعمرة" : لا يوجد سقف محدد لأعداد المعتمرين للعام المقبل 1443 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، على عدم وجود سقف محدد لأعداد المعتمرين للعام المقبل 1443هــ.

وشدد "مشاط" خلال لقاء مع اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة أمس الأول الاثنين، بمقر الوزارة في مكة المكرمة، على أن لا يتعارض العدد مع اشتراطات الجهات المختصة واتباع الأنظمة والإجراءات الاحترازية.

وأوضح إنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لدعم الشركات المرخصة وبانتظار الرد، والعمل جار على استثناء الشركات التي فرضت عليها إدارة الوافدين غرامات مالية وتفعيلها لتقديم الخدمات لمعتمري 1443هــ.