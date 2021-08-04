نجل حميدان التركي يكشف موعد نتائج لجنة الإفراج المشروط

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تركي حميدان التركي نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، أن نتائج لجنة الإفراج المشروط عن والده، ستتأخر لعدة أيام.

وقال تركي حميدان عبر حسابه على موقع «تويتر»: «حتى الآن لا يوجد قرار من لجنة الإفراج المشروط ونظرا لانتهاء وقت العمل الرسمي دون رد فمن المتوقع أن يتأخر لعدة أيام».

كان نجل حميدان التركي، قد أكد مساء أمس، أنه تم السماح لعائلته بحضور الجلسات، وذلك لإلقاء كلمة نيابة عن والدهم، مشيرًا إلى أنه سترفع مجريات الجلسة للمدعي العام منتظرين قرار اللجنة.

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