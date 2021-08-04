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ملابسات عودة «صلاة الجنائز» عقب الصلوات بالمساجد والجوامع

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عودة صلاة الجنائز، وذلك بعد الصلوات المفروضة في المساجد والجوامع المصرح لها بذلك.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، مبينًا فيه عودة صلوات الجنائز عقب الصلوات المفروضة، كما كان معمولا به قبل جائحة ، وفقًا للإخبارية.

وشدد الوزير آل الشيخ على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لجائحة كورونا.

كانت وزارة الشؤون الإسلامية، قد اشترطت قبل ذلك، إقامة صلاة الجنائز خارج أوقات الصلوات المفروضة وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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