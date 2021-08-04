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رسميًا.. تحديد سن احتساب الموظف السعودي في نسبة «التوطين»

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عمر الموظف السعودي يجب ألا يقل عن 18 ولا يتجاوز 60 عامًا، لاحتسابه في نسبة التوطين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل الموظف السعودي عمره 60 يحسب في نطاقات؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «ليتم احتساب الموظف السعودي في نسبة التوطين يجب ألا يقل العمر عن 18 ولا يتجاوز 60 سنة».

وأضاف: «بعد إضافة بيانات موظف سعودي يرجى انتظار تحديثات نهاية الأسبوع مع التأمينات الاجتماعية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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