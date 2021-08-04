«الخطوط السعودية» تستثني الأطفال تحت 12 عامًا من «تحصين» السفر الداخلي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الخطوط السعودية، استثناء الأطفال أقل من 12 عامًا، من شرط التحصين عند السفر الداخلي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «عندي رحلة للزوجة والأطفال أعمارهم ٩ سنوات و٥ سنوات وسنة، الرحلة من حائل لأبها هل مطلوب فحص أو شيء لفيروس كورونا؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «يتطلب أن تكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا للسفر ودخول المطار (محصن جرعتين، محصن جرعة واحدة مضى عليها 14 يوما، محصن متعاف، ويستثنى من ذلك الأطفال من هم أقل من 12 سنة)».

وأضاف: «لمعرفة الدول المسموح السفر لها يرجى مراجعة الجهات المختصة، ولمعرفة كافة الاشتراطات المتعلقة بالسفر والتي تخضع للتحديث المستمر نأمل منكم زيارة الرابط التالي.. اضغط هنا».

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