شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنًا في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة ، وقالت في بيان لها : أقدم أحمد محمد عوض العليمي - يمني الجنسية - على قتل يحيى بن يحيى بن عبدالله النجراني - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس أصابته في صدره مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ،والحُكم بقتله قصاصاً , وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني أحمد محمد عوض العليمي - يمني الجنسية - اليوم بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.