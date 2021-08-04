شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 223 كيلوغراماً لحوم فاسدة بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت بلدية غرب نجران الفرعية 223 كيلو غراماً من اللحوم الفاسدة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس منصور آل همام أن الفرق الرقابية ضبطت كمية من اللحوم بأحد المطاعم مخالفة لنظام التخزين وحفظ الأطعمة، واشتراطات الصحة العامة، مشيراً إلى أنه تم الإتلاف الفوري للكمية المضبوطة، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية.

وأكّد آل همام حرص البلدية على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة على المنشآت والمطاعم، المرتبطة أنشطتها بالصحة العامة، إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية، للتأكّد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، مشدداً على دور المواطن والمقيم في التعاون والإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية للأمانة.