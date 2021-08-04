خطوات حجز موعد لقاح كورونا للتابعين والمكفولين عبر توكلنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تطبيق توكلنا إطلاق خدمة استعراض موعد لقاح كورونا، وذلك للتابعين والمكفولين، موضحًا خطوات الاستفادة من الخدمة.

وقال توكلنا عبر تويتر اليوم الأربعاء: تستطيع الآن حجز واستعراض موعد لقاح كورونا لتابعيك ومكفوليك عبر تطبيق توكلنا.

الخطوات:

وجاءت خطوات الاستفادة كالآتي:

– توجه إلى الخدمات، من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا.

– حدد المستفيد.

– الآن يمكن استعراض الموعد.

حجز موعد لقاح كورونا:

ولفت إلى خطوات حجز موعد لقاح كورونا، والتي جاءت كالآتي:

– توجه إلى الخدمات، من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا.

– حدد المستفيد سواء المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، اختر حجز موعد لقاح كورونا.

– أجب عن الأسئلة الصحية.

– اختر مركز التطعيم والوقت.

– أكد الموعد.



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