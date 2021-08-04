جامعة نجران تُخفض رسوم البرامج المدفوعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة نجران تخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 20% للمقبولين نهائياً في برامج الدراسات العليا لعدد من فئات المجتمع.

تفاصيل المبادرة:

وبين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث الدكتورسعيد السريعي ،أن المبادرة تشمل أبناء وبنات وزوجات شهداء الواجب، والمشاركين في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وكذلك المستفيدين المشمولين في الضمان الاجتماعي “غير المستقلين”.

دور مجتمعي:

وأكد أن المبادرة تأتي امتدادًا لأدوار الجامعة المجتمعية والتسهيلات التي تقدمها لخدمة أفراد المجتمع واستشعار لمسؤوليتها تجاه من خدموا الوطن وقدموا التضحيات لحمايته.

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