، إنقاذ شاب ماليزي حاول السباحة من بلاده إلى السعودية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أنقذت الشرطة الماليزية شاباً ماليزياً (28 عاماً) بعد أن حاول السباحة من ماليزيا إلى السعودية، وتمّ نقله إلى مستشفى الأمراض النفسية للتأكد من سلامة صحته النفسية والعقلية.
وتناقلت أمس وسائل التواصل الاجتماعي في ماليزيا مقطع فيديو وصوراً لشاب تم إنقاذه من قِبل الشرطة البحرية بعد أن قفز إلى البحر.
وعلّقت الشرطة أن الشاب تمّ احتجازه قبل نقله إلى المستشفى، حيث قال إنه كان ينوي السباحة إلى مكة المكرّمة.
وقالت الشرطة إنه تمّ كذلك إجراء فحص للمخدرات على الشاب، واتضح أنه سليم، مشيرة إلى أنه الخليج 365 لذات الشاب في 12 يوليو الماضي القفز إلى البحر محاولاً لقاء أحد اصدقائه في منطقة أخرى بماليزيا قبل أن تقوم الجهات بإنقاذه من الغرق.
إنقاذ شاب ماليزي حاول السباحة من بلاده إلى السعوديةخالد علي الخليج 365 2021-08-04
أنقذت الشرطة الماليزية شاباً ماليزياً (28 عاماً) بعد أن حاول السباحة من ماليزيا إلى السعودية، وتمّ نقله إلى مستشفى الأمراض النفسية للتأكد من سلامة صحته النفسية والعقلية.
وتناقلت أمس وسائل التواصل الاجتماعي في ماليزيا مقطع فيديو وصوراً لشاب تم إنقاذه من قِبل الشرطة البحرية بعد أن قفز إلى البحر.
وعلّقت الشرطة أن الشاب تمّ احتجازه قبل نقله إلى المستشفى، حيث قال إنه كان ينوي السباحة إلى مكة المكرّمة.
وقالت الشرطة إنه تمّ كذلك إجراء فحص للمخدرات على الشاب، واتضح أنه سليم، مشيرة إلى أنه الخليج 365 لذات الشاب في 12 يوليو الماضي القفز إلى البحر محاولاً لقاء أحد اصدقائه في منطقة أخرى بماليزيا قبل أن تقوم الجهات بإنقاذه من الغرق.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
12:41 PM
الشرطة: نُقل لمستشفى الأمراض النفسية لتقييم حالته الصحية
أنقذت الشرطة الماليزية شاباً ماليزياً (28 عاماً) بعد أن حاول السباحة من ماليزيا إلى السعودية، وتمّ نقله إلى مستشفى الأمراض النفسية للتأكد من سلامة صحته النفسية والعقلية.
وتناقلت أمس وسائل التواصل الاجتماعي في ماليزيا مقطع فيديو وصوراً لشاب تم إنقاذه من قِبل الشرطة البحرية بعد أن قفز إلى البحر.
وعلّقت الشرطة أن الشاب تمّ احتجازه قبل نقله إلى المستشفى، حيث قال إنه كان ينوي السباحة إلى مكة المكرّمة.
وقالت الشرطة إنه تمّ كذلك إجراء فحص للمخدرات على الشاب، واتضح أنه سليم، مشيرة إلى أنه الخليج 365 لذات الشاب في 12 يوليو الماضي القفز إلى البحر محاولاً لقاء أحد اصدقائه في منطقة أخرى بماليزيا قبل أن تقوم الجهات بإنقاذه من الغرق.
، إنقاذ شاب ماليزي حاول السباحة من بلاده إلى السعودية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ شاب ماليزي حاول السباحة من بلاده إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.