، تضر بالجهاز الهضمي.. تجنب تناول هذه المواد قبل وجبة الفطور ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة أو القرحة واضطرابات الهضم

نصحت خبيرة تغذية روسية، بضرورة تجنب تناول القهوة وعصير الحمضيات والمياه الغازية المحلاة والتوابل الحارة على الريق.

وقالت الدكتورة آنا بيلوؤسوفا، خبيرة التغذية، عضو الجمعية الوطنية الروسية لخبراء التغذية: إن الكافيين يكبح الشهية؛ لذلك من الأفضل تناول القهوة بعد بعض الوقت من تناول وجبة الفطور.

وأضافت وفق "روسيا اليوم": يجب التخلي عن التوابل الحادة والصلصات في الصباح؛ لأنها تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة أو القرحة.

وتابعت: "بالطبع فإن تناول شطائر مع الخردل أو غيره من التوابل الحادة، ينشط الجسم؛ ولكن من جانب آخر تؤدي مباشرة إلى التهاب المعدة".

وتشير الخبيرة، إلى أن أكثر المواد الضارة للمعدة الفارغة هي المشروبات الغازية المحلاة. وأن شربها باستمرار على الريق يسبب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة والقرحة.

ووفق الخبيرة؛ يجب أن يرافق تناول عصائر الحمضيات وجبة فطور كاملة، لأنها -بعكسه- تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي؛ على أن تكون هذه العصائر طبيعية وطازجة.