الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

الحج والعمرة: لا يوجد سقف محدد لأعداد المعتمرين للعام المقبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا يوجد سقف محدد لأعداد المعتمرين للعام المقبل 1443.

وأعلنت رئاسة الحرمين في وقت سابق جاهزيتها لموسم العمرة، حيث حرصت على اتخاذ كافة التدابير الوقائية المكثفة لاستقبال المعتمرين والزائرين.

الجاهزية والمهنية والحرفية:

وأكدت الرئاسة أن جميع الوكالات المساعدة لديها قدر كافٍ من الجاهزية والمهنية والحرفية والدقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الجهات المختصة.



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