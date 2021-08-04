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رياح نشطة وسحب رعدية على جازان.. والأرصاد ينبه

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محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وجازان، وصامطة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 11:58 AM

تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

رياح نشطة وسحب رعدية على جازان.. والأرصاد ينبه
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وجازان، وصامطة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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المصدر : الخليج 365

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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