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أعلنت دارة الملك عبدالعزيز ضمّ المكتبة الخاصة بالأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- التي تضم أكثر من (٢٥٠٠٠) عنوان، إلى المكتبات الخاصة بها.
وأضافت الدارة، عبر حسابها بتويتر، أن مكتبة الأمير نايف تمّ ضمّها إلى مكتباتها الخاصة بمبادرة من أبنائه الورثة، مثمّنة ثقتهم ومرحبة بهذه الإضافة المهمة التي تضم أكثر من (٢٥٠٠٠) عنوان.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 10:46 AM
كإضافة مهمة بمبادرة من أبنائه الورثة وتضم أكثر من 25 ألف عنوانضم مكتبة "الأمير نايف" للمكتبات الخاصة بـ"دارة الملك عبدالعزيز"
أعلنت دارة الملك عبدالعزيز ضمّ المكتبة الخاصة بالأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- التي تضم أكثر من (٢٥٠٠٠) عنوان، إلى المكتبات الخاصة بها.
وأضافت الدارة، عبر حسابها بتويتر، أن مكتبة الأمير نايف تمّ ضمّها إلى مكتباتها الخاصة بمبادرة من أبنائه الورثة، مثمّنة ثقتهم ومرحبة بهذه الإضافة المهمة التي تضم أكثر من (٢٥٠٠٠) عنوان.
، ضم مكتبة "الأمير نايف" للمكتبات الخاصة بـ"دارة الملك عبدالعزيز" ،
المصدر : الخليج 365
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