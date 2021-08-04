برنت يسجل أكثر من 72.4 دولار للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال مصدران بالسوق نقلًا عن أرقام من معهد البترول الأميركي اليوم الثلاثاء، إن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

برنت يرتفع:

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الأربعاء فوق مستوى 72.4 دولار للبرميل بنسبة 0.08%، في الوقت الذي هبطت فيه أسعار العقود الآجلة لخام النفط الأميركي نايمكس بنسبة 0.16% لتصل إلى 70.45 دولار.

وكانت أسعار خام برنت قد تجاوزت أمس 73 دولارًا للبرميل قبل أن تهبط في وقت لاحق من تداولات الثلاثاء.

وبحسب المصدرين، تراجعت مخزونات الخام بمقدار 879 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يوليو تموز في حين هبطت مخزونات البنزين 5.8 مليون برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 717 ألف برميل.

دلتا وفرض القيود:

ويجبر متغير دلتا شديد العدوى الحكومات على إعادة فرض القيود أو تمديدها، ويتتبع المستثمرون ارتفاعًا طفيفًا في حالات الإصابة في الصين، أكبر سوق للخام في العالم، حيث نصحت الحكومة هذا الأسبوع سكان العاصمة بكين بعدم مغادرة المدينة.



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