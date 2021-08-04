نادك تخسر 17.35 مليون ريال في الربع الثاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، متكبدة خسائر قدرها 17.35 مليون ريال، مقابل 131.63 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 11.6% لتصل إلى 537.23 مليون ريال، مقابل 608.06 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

سبب الخسائر:

وفي بيان لشركة نادك على موقع السوق المالية (تداول)، عزت الشركة الخسائر إلى تراجع مبيعات منتجات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 8.18%، وتراجع مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 61.32%.

وانخفضت مصاريف البيع والتسويق في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 12.19% ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الإنفاق على أنشطة التسويق والترويج.

وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية في الربع الثاني بنسبة 6.37% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض تكلفة الموظفين، والتي قابلها جزئيًا زيادة في مصاريف تقنية المعلومات.

انخفاض تكلفة التمويل:

وانخفضت تكلفة التمويل في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 24.07% نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة وانخفاض القروض والتسهيلات البنكية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وانخفضت خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بمقدار 3.57 ملايين ريال خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

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