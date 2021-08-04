الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بوركينا فاسو بذكرى الاستقلال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

تهنئة ولي العهد:

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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